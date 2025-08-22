Последствия насильственной мобилизации для Зеленского раскрыли

Политолог Копатько: Насильственная мобилизация ведет к кризису власти на Украине

Продолжение насильственной мобилизации может вести к серьезному кризису для властей Украины. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил политолог Евгений Копатько.

«Если критика Запада усилится, а внутреннее сопротивление станет организованным, это приведет к серьезному кризису для власти», — объяснил он.

По словам эксперта, в последнее время в европейских странах все чаще критикуют президента Украины Владимира Зеленского за жестокие действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). При этом организованного сопротивления этим мерам внутри страны еще не наблюдается, но его появление может стать катализатором изменений подхода к мобилизации.

«На местах могут появиться структуры и лидеры, готовые к системному сопротивлению, и тогда ситуация изменится», — заключил Евгений Копатько.

Ранее стало известно о планах правительства Украины ужесточить наказание для уклонистов за бегство за границу. Соответствующий законопроект подготовлен Министерством внутренних дел страны.

