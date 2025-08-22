Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 22 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Последствия насильственной мобилизации для Зеленского раскрыли

Политолог Копатько: Насильственная мобилизация ведет к кризису власти на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Продолжение насильственной мобилизации может вести к серьезному кризису для властей Украины. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил политолог Евгений Копатько.

«Если критика Запада усилится, а внутреннее сопротивление станет организованным, это приведет к серьезному кризису для власти», — объяснил он.

По словам эксперта, в последнее время в европейских странах все чаще критикуют президента Украины Владимира Зеленского за жестокие действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). При этом организованного сопротивления этим мерам внутри страны еще не наблюдается, но его появление может стать катализатором изменений подхода к мобилизации.

«На местах могут появиться структуры и лидеры, готовые к системному сопротивлению, и тогда ситуация изменится», — заключил Евгений Копатько.

Ранее стало известно о планах правительства Украины ужесточить наказание для уклонистов за бегство за границу. Соответствующий законопроект подготовлен Министерством внутренних дел страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину предложили ударить «Орешником» по офису Зеленского. Что ответил президент России?

    Названа самая стильная собака года

    «Это выгодная война». США перестали сообщать союзникам секретные данные о переговорах России и Украины. Что это значит?

    Россиянам объяснили сокращение часов на английский язык в 5–7 классах

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В Подмосковье заметили осенние следы

    Стало известно место прощания с Ярославом Евдокимовым

    Российские школьники выиграли золото на Всемирной юношеской олимпиаде по шахматам

    Генсек НАТО раскрыл масштабы поставок оружия Украине

    Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец показал журналистам один жест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости