На Украине ужесточат наказание для уклонистов за бегство за границу

Мельничук: На Украине ужесточат наказание для уклонистов за бегство за границу

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что кабинет министров Украины предложил ввести наказание за незаконное пересечение границы в условиях военного положения, а также за нарушение военнообязанными срока пребывания за пределами страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мельничук уточнил, что на Украине хотят ввести уголовную ответственность для уклонистов за бегство за границу. «Предлагается установить обязанность соблюдения военнообязанными срока пребывания за пределами Украины», — сказал он.

В рамках инициативы также предлагается передать рассмотрение дел о незаконном пересечении границы Госпогранслужбе. На следующем этапе оно будет рассмотрено Верховной Радой.

Ранее сообщалось, что на Украине начали массово блокировать счета уклонистов. В случае неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации граждане могут лишиться денег и жилья.

