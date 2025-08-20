На Украине ужесточат наказание для уклонистов за бегство за границу

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что кабинет министров Украины предложил ввести наказание за незаконное пересечение границы в условиях военного положения, а также за нарушение военнообязанными срока пребывания за пределами страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Мельничук уточнил, что на Украине хотят ввести уголовную ответственность для уклонистов за бегство за границу. «Предлагается установить обязанность соблюдения военнообязанными срока пребывания за пределами Украины», — сказал он.
В рамках инициативы также предлагается передать рассмотрение дел о незаконном пересечении границы Госпогранслужбе. На следующем этапе оно будет рассмотрено Верховной Радой.
Ранее сообщалось, что на Украине начали массово блокировать счета уклонистов. В случае неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации граждане могут лишиться денег и жилья.