Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:49, 20 августа 2025Бывший СССР

На Украине ужесточат наказание для уклонистов за бегство за границу

Мельничук: На Украине ужесточат наказание для уклонистов за бегство за границу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что кабинет министров Украины предложил ввести наказание за незаконное пересечение границы в условиях военного положения, а также за нарушение военнообязанными срока пребывания за пределами страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мельничук уточнил, что на Украине хотят ввести уголовную ответственность для уклонистов за бегство за границу. «Предлагается установить обязанность соблюдения военнообязанными срока пребывания за пределами Украины», — сказал он.

В рамках инициативы также предлагается передать рассмотрение дел о незаконном пересечении границы Госпогранслужбе. На следующем этапе оно будет рассмотрено Верховной Радой.

Ранее сообщалось, что на Украине начали массово блокировать счета уклонистов. В случае неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации граждане могут лишиться денег и жилья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

    В США раскрыли подробности звонка Трампа Путину

    На Украине ужесточат наказание для уклонистов за бегство за границу

    Расстрелявшего сослуживцев солдата отказались брать на СВО

    В Киеве прогремели взрывы

    В Москве задержали обманывающих россиян под видом юристов участников ОПГ

    Москвичам пообещали возвращение летней погоды

    Хакер группировки KillNet объяснил цель взлома базы данных украинского Генштаба

    Подсчитано число поддержавших Украину оружием стран

    Жители российского города пожаловались на фекальный потоп и комаров в доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости