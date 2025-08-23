Москвичей предупредили о встречах с летучими мышами

Акулова: Летучие мыши могут залетать в квартиры в поисках места для спячки

На фоне начавшейся осенней погоды летучие мыши в Москве приступили к поиску убежища для зимней спячки, из-за чего могут чаще залетать в окна квартир или других помещений. Об этом предупредила в Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По словам главы учреждения, пугаться при такой встрече не нужно, поскольку «маленький зверек» в этом случае будет дезориентирован и напуган не меньше человека.

«В Москве обитает 10 видов этих удивительных созданий, и многие из них являются редкими и охраняемыми, занесенными в Красную книгу города», — напомнила Акулова, уточнив, что к ним относятся двухцветный кожан, бурый ушан, лесной нетопырь, рыжая вечерница, водяная ночница и ночница Брандта.

Также она обратила внимание на то, что выпустить на улицу ослабленную летучую мышь значит почти наверняка обречь его на гибель от голода и холода, поэтому нужно поместить животное в картонную коробку с отверстиями для воздуха, тряпочкой на дне и неглубокой емкостью с водой, установленную в прохладном месте. После этого следует связаться с Центром реабилитации рукокрылых (их контакты приведены в тексте), которые подскажут, как правильно действовать дальше.

Ранее стало известно, что нашествие летучих мышей в августе переживает Красноярск, жители которого обнаруживают их в москитных сетках и даже среди детских игрушек.