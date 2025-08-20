Экономика
22:59, 20 августа 2025Экономика

В российском городе пожаловались на нашествие летучих мышей

Жителей Красноярска одолели летучие мыши
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Красноярск одолели летучие мыши. О нашествии крылатых пишет Telegram-канал «Борус. Люди».

На засилье летучих мышей жалуются жители Октябрьского района города. Также красноярцы отмечают появление летучих мышей в центре города и в районе четвертого моста. Нередко в ловле крылатых горожанам помогали питомцы.

Летучих мышей стали видеть и в Железногорске. Пойманное животное кот принес хозяевам ночью прямо в кровать. Летучих мышей горожане обнаруживают в москитных сетках и даже среди детских игрушек.

Небывалую активность летучих мышей красноярцы оправдали ливнями. По их мнению, дождевой водой могло затопить норы крылатых, из-за чего те стали искать новое прибежище.

Ранее летучую мышь обнаружила в своей квартире жительница Санкт-Петербурга. Она нашла животное барахтающимся в унитазе. В ТСЖ ситуацию объяснили тем, что мышь могла проникнуть в трубу с кровли дома, куда выходят все фановые канализационные стояки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
