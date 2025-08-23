Отец Маска похвалил качество российских космических ракет

Эррол Маск похвалил качество российских ракет

Отец миллиардера и предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, похвалил качество российских космических ракет. Бизнесмен дал комментарий РИА Новости.

«У русских очень хорошие разработки», — похвалил он разработчиков.

Он также отметил, что российские ракеты были «спроектированы и построены много лет назад». При этом компания его сына SpaceX является более современной, объяснил американец.

Помимо этого, Эррол Маск отметил изобретательность россиян. Бизнесмен заявил о вкладе России в мировой технологический прогресс.

Ранее бизнесмен высказался о дружбе между Россией и Штатами. По его словам, у него есть вера в то, что государства смогут достичь дружеских отношений.