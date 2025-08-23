Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:35, 23 августа 2025Мир

Отец Маска похвалил качество российских космических ракет

Эррол Маск похвалил качество российских ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Nemyshev Vyacheslav / URA.RU / Global Look Press

Отец миллиардера и предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, похвалил качество российских космических ракет. Бизнесмен дал комментарий РИА Новости.

«У русских очень хорошие разработки», — похвалил он разработчиков.

Он также отметил, что российские ракеты были «спроектированы и построены много лет назад». При этом компания его сына SpaceX является более современной, объяснил американец.

Помимо этого, Эррол Маск отметил изобретательность россиян. Бизнесмен заявил о вкладе России в мировой технологический прогресс.

Ранее бизнесмен высказался о дружбе между Россией и Штатами. По его словам, у него есть вера в то, что государства смогут достичь дружеских отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупные санкции или ничего». Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Отец Маска похвалил качество российских космических ракет

    Семь украинских БПЛА уничтожили над территорией России

    В Раде заявили об отсутствии разницы между Зеленским и Залужным

    Экс-боец ВСУ рассказал о перешедшем на сторону России польском наемнике

    Трамп поддержал передачу Конгрессу материалов по делу Эпштейна

    КНДР обвинила Южную Корею в стрельбе у границы

    В СОМБ рассказали о вербовке ВСУ в Африке

    Атаку украинских БПЛА отразили в российском регионе

    Отставку замглавы Минфина США связали с недовольством Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости