Отец Маска оценил вклад в россиян в технологический прогресс

Отец Илона Маска Эррол назвал россиян плодовитыми изобретателями

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол в беседе с РИА Новости отметил изобретательность россиян.

Бизнесмен также заявил о вкладе России в мировой технологический прогресс. Он назвал россиян плодовитыми изобретателями. «Знаете, многие вещи, которые были изобретены на Западе, примерно в то же время были изобретены и в России», — подчеркнул он.

Ранее Эррол Маск высказался о дружбе между Россией и США. По его словам, у него есть вера в то, что государства смогут достичь дружеских отношений.

До этого отец американского миллиардера усомнился в правдивости данных о просьбе сына предоставить ему политическое убежище в России.