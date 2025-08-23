Россия
Путин одобрил идею полного запрета вейпов в России

Путин поддержал идею о предоставлении регионам полномочий для запрета вейпов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Владимир Гердо / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Губернатор отметил, что регионы должны получить право вводить полный запрет на продажу и распространение этих устройств. Никитин подчеркнул, что Нижегородская область готова стать пилотным регионом для реализации этой инициативы.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов выступил за тотальный запрет продажи вейпов в России. По словам Алиханова, возрастной ценз не всегда эффективно работает, а качество и последствия для здоровья, «судя по всему», оставляют желать лучшего. Глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов подчеркнул, что электронные сигареты наносят значительный вред подросткам, которые являются одними из главных потребителей.

