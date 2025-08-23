Россиян предупредили о распространении нового варианта коронавируса

Попова: В РФ растет число случаев заражения вариантом коронавируса «стратус»

В России растет число случаев заражения новым вариантом коронавируса «стратус». Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

Попова отметила, что число случаев заражения каждый день увеличивается, на текущий момент их насчитывается 384. По ее словам, «Стратус» легко протекает легко, при этом этот вариант коронавирусной инфекции более заразен.

Попова предупредила, что последствия заболевания могут быть разными. Она призвала соблюдать меры профилактики и бережно относиться к своему здоровью.

В июле сообщалось, что «стратус» выявили в Великобритании. Доля заболеваний вариантами XFG и XFG.3 в Британии с мая выросла в четыре раза и составила 40 процентов. Однако заболеваемость в целом по стране снижается.