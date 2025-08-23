Синоптики спрогнозировали последствия для России от бушующего в США урагана

Гидрометцентр: Остатки урагана «Эрин» из США способны вызвать потепление в РФ

Ураган «Эрин», который в настоящий момент бушует в США, может иметь последствия для погоды в России. Остатки бури могут прийти в Европу и вызвать потепление в центральной части РФ в последние дни лета, такой исход спрогнозировала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, передает РИА Новости.

«Потеплеет в последние дни августа. Один из вариантов прогноза — это остатки урагана "Эрин". Он остается очень мощным, еще покружит между британскими островами и Гренландией», — утверждает синоптик.

По ее словам, из осттатков урагана может сформироваться циклон, который, вероятно, пройдет немного севернее Москвы.

«То есть больше дождей достанется более северным областям, а в Москве будет тепло», — предположила Макарова, отметив, что сейчас слишком рано делать более точные прогнозы, поэтому инфрмация будет уточняться.