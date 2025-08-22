Московскую погоду назвали ненормальной

Синоптик Ильин: Температура в столичном регионе оказалась ниже нормы

В конце августа в столице температура воздуха может опускаться до отметок ниже нормы. Таким прогнозом с NEWS.ru поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

С понедельника по среду, 25-27 августа, дневная температура в Москве ожидается в диапазоне от плюс 12 до плюс 17 градусов. К концу рабочей недели воздух днем будет прогреваться до плюс 14-19 градусов.

Ночью температура будет опускаться до плюс 6-11 градусов, при этом в некоторых районах Московской области в конце недели ожидаются еще более низкие показатели, предупредил эксперт. Он напомнил, что в ночь на пятницу, 22 августа, в Черустях температура снизилась до плюс 3,7 градуса — схожие значения могут повториться и в конце следующей недели.

«Конечно, это ненормально, такие температуры даже для конца августа. Все-таки еще в конце месяца бывали более теплые деньки», — прокомментировал синоптик. Отклонение от климатической нормы составит примерно от 3 до 6 градусов в отдельные дни.

Тем не менее, синоптик не исключает, что 30 и 31 августа температура может вновь подняться до плюс 20 градусов и выше.

Ранее Александр Ильин предсказал, что погода на предстоящих выходных в Москве будет теплой: 23-24 августа воздух в столице прогреется до плюс 17-20 градусов.