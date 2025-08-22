Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:54, 22 августа 2025Экономика

Москвичам пообещали теплые выходные

Синоптик Ильин: 23-24 августа в Москве ожидается до плюс 20 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Погода на предстоящих выходных в Москве обещает быть теплой. Своим прогнозом с RT поделился синоптик центра «Метео» Александр Ильин.

По сведениям метеоролога, 23-24 августа воздух в столице прогреется до плюс 17-20 градусов. Ночные показатели в выходные и начале следующей недели будут варьироваться от 5 до 10 градусов тепла.

При этом, как напоминает Ильин, минувшей ночью, 22 августа, температура понизилась до плюс 3,7 градуса. Этой ночью температура в отдельных районах Подмосковья также может опуститься ниже 5 градусов тепла.

Осадков в самой Москве в ночные часы не ожидается, по области возможны дожди. В субботу осадков не предвидится, однако в воскресенье они возобновятся. Ночью видимость может быть затруднена, вероятны туманы, предупреждает специалист.

В ближайшие дни погода в мегаполисе будет переменчива, температура может колебаться. После относительно теплых выходных в Москве вновь похолодает. В понедельник-вторник, 25-26 августа, синоптики обещают около 16-17 градусов тепла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В США высказались о рыщущем подальше от Украины российском «Медведе»

    Покупка машин обернулась для россиянина потерей 20 миллионов рублей

    Россиянин напал на женщину с ребенком из-за одежды

    Проблемного волка Брама решили отстрелить

    Трампа заметили в кепке «Трамп во всем прав»

    «Динамо» сделало дорогой подарок Овечкину

    Москвичам пообещали теплые выходные

    Подрыв автомобиля в Донецке попал на видео

    Российский подросток бил сверстника по голове со словами «он еще не упал» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости