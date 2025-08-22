Москвичам пообещали теплые выходные

Синоптик Ильин: 23-24 августа в Москве ожидается до плюс 20 градусов

Погода на предстоящих выходных в Москве обещает быть теплой. Своим прогнозом с RT поделился синоптик центра «Метео» Александр Ильин.

По сведениям метеоролога, 23-24 августа воздух в столице прогреется до плюс 17-20 градусов. Ночные показатели в выходные и начале следующей недели будут варьироваться от 5 до 10 градусов тепла.

При этом, как напоминает Ильин, минувшей ночью, 22 августа, температура понизилась до плюс 3,7 градуса. Этой ночью температура в отдельных районах Подмосковья также может опуститься ниже 5 градусов тепла.

Осадков в самой Москве в ночные часы не ожидается, по области возможны дожди. В субботу осадков не предвидится, однако в воскресенье они возобновятся. Ночью видимость может быть затруднена, вероятны туманы, предупреждает специалист.

В ближайшие дни погода в мегаполисе будет переменчива, температура может колебаться. После относительно теплых выходных в Москве вновь похолодает. В понедельник-вторник, 25-26 августа, синоптики обещают около 16-17 градусов тепла.