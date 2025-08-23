В Британии предупредили Зеленского о последствиях его действий

Spiked: Любой выбор Зеленского чреват опасностью для Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует принять взвешенное решение, однако любой его выбор чреват опасностью для страны. Об этом предупредило британское издание Spiked.

«Продолжение боевых действий при недостаточной поддержке США и Европы может обойтись Украине гораздо дороже, чем территории, находящиеся под контролем России. Для Зеленского любой выбор чреват опасностями», — говорится в статье.

Издание подчеркивает, что Зеленскому предстоит принять взвешенное решение о мире или продолжении боевых действий.

Ранее американское издание Responsible Statecraft (RS) выразило мнение, согласно которому чтобы завершить украинский конфликт, нужно решать вопросы безопасности не только Украины, но и России.