20:51, 23 августа 2025Силовые структуры

В России произошел резкий рост случаев одного вида мошенничества

ТАСС: МВД России сообщило о росте звонков мошенников через сотовую связь
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cavan Images / Getty Images

В России зафиксировали рост звонков мошенников с международных номеров через сотовую связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Произошел резкий рост (до +83 процентов) количества мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь», — заявили в ведомстве.

В МВД также отметили, что основным способом связи у мошенников в настоящее время становится сервис Google Meet из-за сложности расследований и широкой распространенности приложения. Также фиксируются отдельные схемы с использованием FaceTime и мессенджера Max.

Ранее стало известно, что россиянин захотел купить картошки и стал жертвой мошенников. В результате он лишился всех сбережений.

