Из жизни
16:30, 23 августа 2025Из жизни

Россиянин захотел купить картошки и лишился всех сбережений

Россиянин захотел купить картошки и лишился всех сбережений из-за мошенников
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Afanasieva / Shutterstock / Fotodom

Житель Липецка захотел купить картошки и лишился всех сбережений. Об этом сообщает местный портал LipetskMedia.ru.

Россиянин решил приобрести двадцать мешков нового урожая молодого картофеля через сайт бесплатных объявлений и связался с продавцом из Воронежской области, который предложил доставить продукцию на собственном грузовом авто. При этом для подтверждения покупки продавец запросил предоплату за бензин и половину стоимости картофеля в качестве залога.

Когда мужчина перевел деньги, продавец сообщил о возникших проблемах с электронным платежом и попросил липчанина включить режим демонстрации экрана с открытым банковским приложением на телефоне. Таким образом мошенники получили доступ к данным банковских карт россиянина и кодам из СМС. В итоге мошенники украли с карты пострадавшего все его накопления — 40 тысяч рублей.

Ранее в августе россиян предупредили о маскирующихся под работодателей мошенниках.

