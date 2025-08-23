Россиянин захотел купить картошки и лишился всех сбережений из-за мошенников

Житель Липецка захотел купить картошки и лишился всех сбережений. Об этом сообщает местный портал LipetskMedia.ru.

Россиянин решил приобрести двадцать мешков нового урожая молодого картофеля через сайт бесплатных объявлений и связался с продавцом из Воронежской области, который предложил доставить продукцию на собственном грузовом авто. При этом для подтверждения покупки продавец запросил предоплату за бензин и половину стоимости картофеля в качестве залога.

Когда мужчина перевел деньги, продавец сообщил о возникших проблемах с электронным платежом и попросил липчанина включить режим демонстрации экрана с открытым банковским приложением на телефоне. Таким образом мошенники получили доступ к данным банковских карт россиянина и кодам из СМС. В итоге мошенники украли с карты пострадавшего все его накопления — 40 тысяч рублей.

Ранее в августе россиян предупредили о маскирующихся под работодателей мошенниках.