11:05, 22 августа 2025

Россиян предупредили о маскирующихся под работодателей мошенниках

МВД предупредило, что мошенники отправляют россиянам поддельные вакансии
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Мошенники представляются работодателями и предлагают россиянам поддельные вакансии, выманивая у них деньги. О злоумышленниках, маскирующихся под представителей компаний, предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Сообщается, что аферисты отправляют через мессенджеры Telegram и WhatsApp вакансии для работы. При этом, отметили в МВД, в предложении может использоваться название реально существующей организации. Злоумышленники предлагают жертве пройти обучение или стажировку, в процессе которой человек действительно выполняет какие-то задачи. После того, как он получает первую оплату, киберпреступники просят отправить деньги якобы на налоговые сборы или оформление документов. «Именно здесь происходит хищение средств», — объяснили в ведомстве.

Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, в МВД призвали запомнить, что работодатели не требует оплаты за оформление документов при трудоустройстве. Кроме того, в ведомстве посоветовали избегать предложений, где работодатель общается с соискателем только в мессенджерах, а собеседования проводит онлайн. Наконец, правоохранители порекомендовали проверять компании с помощью официальных ресурсов, например, сайта Федеральной налоговой службы. «Любые просьбы перевести деньги под предлогом возврата с зарплатой — 100-процентное мошенничество», — заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что мошенники пугают россиян блокировкой номера. Уточнялось, что злоумышленники отправляют сообщения такого содержания в мессенджеры.

