В России за три часа уничтожили 32 украинских беспилотника

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В России за три часа уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в Telegram-канале российского Минобороны.

В период с 14:00 до 17:00 по московскому времени ПВО уничтожили десять БПЛА над территорией Калужской области, семь — над Брянской областью, пять — над Новгородской и четыре — над Ленинградской областями.

Кроме того, три БПЛА сбили в Тверской области, два — в Смоленской области и один в Тульской области.

Ранее в селе Репяховка в результате удара Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

