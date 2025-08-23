В России за три часа уничтожили 32 украинских беспилотника

В России за три часа уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в Telegram-канале российского Минобороны.

В период с 14:00 до 17:00 по московскому времени ПВО уничтожили десять БПЛА над территорией Калужской области, семь — над Брянской областью, пять — над Новгородской и четыре — над Ленинградской областями.

Кроме того, три БПЛА сбили в Тверской области, два — в Смоленской области и один в Тульской области.

Ранее в селе Репяховка в результате удара Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.