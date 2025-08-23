Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 23 августа 2025Россия

Детям в российском городе выплатят по 5000 рублей

Жители Севастополя до 18 лет получат 5000 рублей для подготовки к учебному году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение направить всем жителям города до 18 лет единовременную выплату в размере 5000 рублей. Об этом он написал в Telegram-канале.

В заявлении чиновник подчеркнул, что выплата предназначена для подготовки к новому учебному году. «Я принял решение — даже несмотря на ограниченные возможности нашего бюджета — обеспечить для людей такие выплаты. Уверен, что она станет хорошим подспорьем при подготовке к учебному году», — заявил он.

Материалы по теме:
Что изменится в жизни россиян в августе: индексация пенсий, отмена техосмотра и новые выплаты на детей
Что изменится в жизни россиян в августе:индексация пенсий, отмена техосмотра и новые выплаты на детей
1 августа 2021
«Коридор для новых партий». О шансах малых партий оказаться в Госдуме
«Коридор для новых партий».О шансах малых партий оказаться в Госдуме
29 июля 2021

Отмечается, что выплату получит каждая севастопольская семья с несовершеннолетними детьми вне зависимости от того, получают они какие-либо меры соцподдержки или нет, а также вне зависимости от того, постоянная регистрация в Севастополе или временная. За осуществление выплат отвечает Департамент труда и социальной защиты.

Ранее в августе перспективы повышения выплат на погашение ипотеки для многодетных оценили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине обозначили условия для обсуждения территорий с Россией

    Российский игрок клуба НХЛ рассказал о решении бытовых вопросов в США

    Российская ПВО отразила атаку БПЛА над приграничным регионом

    Поставки вина из Грузии в Россию сократились до минимума с 2022 года

    Детям в российском городе выплатят по 5000 рублей

    Спасатели завершили операцию по спасению застрявшей в горах Киргизии россиянки

    Франция возмутилась призывом посла Италии отправить Макрона на Украину с винтовкой

    В ФСБ рассказали о вербовке россиян с помощью Telegram и WhatsApp

    В Сочи туристка пожаловалась на угрозы огнестрельным оружием

    Мужчина попробовал любимую булку и увидел внутри извивающихся личинок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости