Детям в российском городе выплатят по 5000 рублей

Жители Севастополя до 18 лет получат 5000 рублей для подготовки к учебному году

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение направить всем жителям города до 18 лет единовременную выплату в размере 5000 рублей. Об этом он написал в Telegram-канале.

В заявлении чиновник подчеркнул, что выплата предназначена для подготовки к новому учебному году. «Я принял решение — даже несмотря на ограниченные возможности нашего бюджета — обеспечить для людей такие выплаты. Уверен, что она станет хорошим подспорьем при подготовке к учебному году», — заявил он.

Отмечается, что выплату получит каждая севастопольская семья с несовершеннолетними детьми вне зависимости от того, получают они какие-либо меры соцподдержки или нет, а также вне зависимости от того, постоянная регистрация в Севастополе или временная. За осуществление выплат отвечает Департамент труда и социальной защиты.

