Экономика
15:56, 21 августа 2025Экономика

Перспективы повышения выплат на погашение ипотеки для многодетных оценили

Финансист Селезнев: Выплаты на закрытие ипотеки для многодетных не удвоят быстро
Виктория Клабукова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Многодетным семьям не стоит ждать удвоения выплат на погашение ипотеки в ближайшее время. О перспективах увеличения размера господдержки «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По словам финансиста, инициатива может оказаться «непроходной». «У нас в стране более 600 тыс. многодетных семей, из которых почти 500 тыс. еще не пользовались выплатой, так что речь идет о поддержке на сумму более 200 млрд рублей. Мне сложно представить, чтобы такие инициативы быстро и без каких-либо оговорок принимались», — пояснил Селезнев. Как считает эксперт, власти будут разрабатывать альтернативные пути получения средств, но на это уйдет время. В данный момент Селезнев советует многодетным семьям не тянуть и воспользоваться текущей выплатой в размере 450 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме допустили повышение выплат на погашение ипотеки для многодетных семей вдвое. Сумма может составить 900 тысяч рублей.

