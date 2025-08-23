Путешествия
В Шереметьево ввели ограничения на фоне атаки беспилотников

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале авиагавани.

Аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности.

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за временных ограничений были задержаны более 50 рейсов. Уточняется, что Пулково функционирует в условиях ограничения воздушного пространства на протяжении шести часов. За это время на запасные аэродромы ушли более 30 воздушных судов.

    Все новости