Аэропорт Пулково вновь ограничил работу

Росавиация: Аэропорт Пулково приостановил работу

Санкт-петербургский аэропорт Пулково временно ограничил работу спустя семь часов после того, как предыдущие ограничения были сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В аэропорту Пулково в целях обеспечения безопасности полетов временно прекращен прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

В предыдущий раз аналогичные ограничения вводились 23 августа в 14:29 по московскому времени и были сняты в 21:06. Тогда прием и выпуск рейсов осуществлялся по согласованию с соответствующими органами.