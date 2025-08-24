Алиев заявил о солидарности с Украиной в вопросах суверенитета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости страны, а также заявил о солидарности в вопросах суверенитета между республиками. Обращение опубликовано на сайте главы государства.

«Похвально, что в вопросах территориальной целостности и суверенитета наши страны демонстрируют взаимную поддержку и солидарность в соответствии с нормами и принципами международного права. Азербайджан и впредь будет оказывать необходимую гуманитарную поддержку и помощь дружественному украинскому народу», — заявил Алиев.

Он выразил уверенности, что страны будут укреплять дружеские отношения.

Ранее азербайджанская нефтебаза попала под массированный удар дронов «Герань» под Одессой. После атаки на объекте начался пожар, повреждены оказались все резервуары, здание насосной станции и другие помещения.

