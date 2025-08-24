Спорт
Крылья Советов
0:6
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
3:1
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Алисия Паркс
26 августа
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Анастасия Павлюченкова
Завтра
18:00 (Мск)
Даяна Ястремская
US Open (ж)
Даниил Медведев
Завтра
03:30 (Мск)
Бенжамен Бонзи
US Open (м)
Карен Хачанов
26 августа
00:00 (Мск)
Нишеш Басаваредди
US Open (м)
Фулхэм
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|2-й тур
20:57, 24 августа 2025Спорт

Дзюба обратился к руководству «Акрона» после поражения от ЦСКА

Дзюба попросил руководство «Акрона» купить новых футболистов после матча с ЦСКА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба обратился к руководству клуба после поражения от ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, команде нужны новые футболисты. «Помогите, пожалуйста, тренеру и тренерскому штабу, и команде, если честно. Где игроки, где усиление? Или у нас какие-то другие задачи? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь?» — заявил Дзюба.

«Акрон» сыграл с ЦСКА ранее в воскресенье, 24 августа, в Москве. Тольяттинцы потерпели поражение со счетом 1:3.

Портал Transfermerkt оценивает общую стоимость футболистов «Акрона» в 19,05 миллиона евро. Меньше только у двух клубов РПЛ — махачкалинского «Динамо» (18,03 миллиона) и «Оренбурга» (14,68).

