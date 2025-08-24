Дзюба обратился к руководству «Акрона» после поражения от ЦСКА

Дзюба попросил руководство «Акрона» купить новых футболистов после матча с ЦСКА

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба обратился к руководству клуба после поражения от ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, команде нужны новые футболисты. «Помогите, пожалуйста, тренеру и тренерскому штабу, и команде, если честно. Где игроки, где усиление? Или у нас какие-то другие задачи? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь?» — заявил Дзюба.

«Акрон» сыграл с ЦСКА ранее в воскресенье, 24 августа, в Москве. Тольяттинцы потерпели поражение со счетом 1:3.

Портал Transfermerkt оценивает общую стоимость футболистов «Акрона» в 19,05 миллиона евро. Меньше только у двух клубов РПЛ — махачкалинского «Динамо» (18,03 миллиона) и «Оренбурга» (14,68).