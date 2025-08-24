ЦСКА выиграл третий матч подряд в РПЛ и вышел на второе место

Московский ЦСКА на своем поле обыграл тольяттинский «Акрон» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 24 августа, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков, реализовавший пенальти. У гостей гол на счету Артема Дзюбы.

ЦСКА выиграл третий матч подряд, набрал 14 очков и вышел на второе место в РПЛ. «Акрон» с 6 очками находится на 11-й строчке.

ЦСКА в следующем туре 31 августа дома сыграет с лидером чемпионата «Краснодаром». «Акрон» в тот же день на своем поле примет «Балтику».