Появились первые данные о пострадавших при взрыве в Центральном детском магазине в Москве

При взрыве в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве пострадали два человека, один не выжил. Первые данные о пострадавших передает 360.ru со ссылкой на источник.
Издание отмечает, что о пострадавших также сообщают очевидцы происшествия. О состоянии пострадавших на данный момент ничего не известно.
Как сообщает ТАСС, из здания проводится эвакуация.
О взрыве в ЦДМ стало известно днем в воскресенье, 24 августа. По разным данным, взрыв произошел на втором или третьем этаже здания. Предварительно, произошла разгерметизация баллона.