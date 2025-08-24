Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 24 августа 2025Россия

Появились первые данные о пострадавших при взрыве в Центральном детском магазине в Москве

360.ru: При взрыве в ЦДМ в Москве пострадали два человека, один не выжил
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 360.ru

При взрыве в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве пострадали два человека, один не выжил. Первые данные о пострадавших передает 360.ru со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что о пострадавших также сообщают очевидцы происшествия. О состоянии пострадавших на данный момент ничего не известно.

Как сообщает ТАСС, из здания проводится эвакуация.

О взрыве в ЦДМ стало известно днем в воскресенье, 24 августа. По разным данным, взрыв произошел на втором или третьем этаже здания. Предварительно, произошла разгерметизация баллона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Номера телефонов некоторых россиян начнут отключать от госуслуг

    Умер звезда «Клана Сопрано»

    Российские гребцы победили на чемпионате мира

    Стала известна предварительная причина пожара в Центральном детском мире в Москве

    Появились первые данные о пострадавших при взрыве в Центральном детском магазине в Москве

    Фармацевтов начнут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах

    Адвокат запросил миллионы рублей у жены пропавшего на СВО россиянина

    В Раде заявили о единой позиции по вопросу территориальной целостности Украины

    Блогерша описала жизнь в русском квартале в США фразой «будто попадаешь в "Бригаду"»

    В России связали рост преступности с всплеском популярности блатной романтики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости