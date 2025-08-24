Россия
05:55, 24 августа 2025

Раскрыто число оставшихся у ВСУ истребителей после падения МиГ-29

Генерал-майор Попов: После падения МиГ-29 у ВСУ осталось менее 25 истребителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Грибов / РИА Новости

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, прокомментировал aif.ru информацию о разбившемся в ночь на 23 августа украинском военном самолете и сообщил, что в ВВС Украины осталось примерно 18-25 истребителей МиГ-29.

На сегодняшний день в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится примерно полк МиГ-29, что составляет от 18 до 25 самолетов в зависимости от их боеготовности и технического состояния.

«Восстановить самолеты противник может своими силами или с помощью Запада», — отметил эксперт. По словам Попова, у ВВС Украины также остаются Су-27.

Он отметил, что эти самолеты находятся в достаточно хорошем состоянии, однако их обслуживают сами украинские военные, полностью обеспечивая их. За время эксплуатации они неоднократно переделывались и модернизировались.

По его словам, сегодня в наличии примерно 12 или 18 машин, а может быть и меньше, при этом они находятся в разном состоянии: некоторые из них могут использоваться в системе противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что ВС России сбили украинский истребитель Су-27 на запорожском участке фронта. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, самолет был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО), судьба пилота неизвестна.

