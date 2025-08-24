Россия
08:09, 24 августа 2025Россия

Россиянам назвали способы защититься от нового варианта коронавируса

Онищенко: Симптомы коронавируса «стратус» схожи с предыдущими вариантами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Академик РАН, эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью aif.ru назвал способы защититься от нового варианта коронавируса «стратус».

Он отметил, что симптомы схожи с предыдущими вариантами. Субтип Covid-19 появился еще в апреле и исчерпал пандемический потенциал, однако осенью будет наблюдаться традиционный подъем заболеваемости.

«Чтобы не заболеть, нужно придерживаться правил, о которых и так часто говорят. Следует одеваться по погоде, а также при неоходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел. А также необходимо придерживаться режима сна и правильно питаться», — пояснил Онищенко.

Академик добавил, что по тяжести заболевания «стратус» не отличается от предшественников. К типичным симптомам относятся повышение температуры, слабость, озноб, головные боли. В некоторых случаях может возникнуть потеря обоняния и дискомфорт в животе.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в России растет число случаев заражения новым вариантом коронавируса «стратус». Она отметила, что число случаев заражения каждый день увеличивается, на 23 августа их насчитывалось 384.

    Все новости