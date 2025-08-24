Бывший СССР
Россию назвали победителем в киберпротивостоянии с Украиной

Strategic Culture: Хакеры дестабилизировали цифровую инфраструктуру Украины
Кирилл Луцюк

Фото: PRESSLAB / Shutterstock / Fotodom  

Пророссийские хакерские группы дестабилизировали цифровую инфраструктуру Украины, а также сумели скомпрометировать конфиденциальную информацию и деморализовать киевский режим. Об этом сообщило издание Strategic Culture.

Оно напомнило, что с самого начала конфликта на Украине сражения начались и в киберпространстве. И Россия в этом противостоянии смогла одержать решительную победу. Одним из примеров ее успехов назван взлом конфиденциальных украинских правительственных серверов. В результате в распоряжении хакеров оказались секретные внутренние документы Министерства обороны Украины. Благодаря этой утечке стало известно реальное число украинских потерь с начала конфликта.

Издание подчеркивает, что Киев систематически проигрывает в цифровой сфере и больше не может ни наступать на поле боя, ни защитить свои цифровые сети.

«Превосходство России в кибервойне — еще один признак того, что Москва диктует условия конфликта на нескольких фронтах», — гласит один из выводов публикации.

Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали базу данных Генштаба Вооруженных сил Украины и раскрыли, что за три года спецоперации Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих.

