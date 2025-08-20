Взломавшие базу данных ВСУ российские хакеры раскрыли потери украинской армии

Mash: Хакеры взломали базу данных ВСУ, Украина потеряла 1,7 миллиона военных

Российские хакеры взломали базу данных Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и раскрыли потери украинской армии. Об этом сообщает Mash.

Как выяснили хакеры, за три года спецоперации Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих. Речь идет о погибших и пропавших без вести.

Отмечается, что в 2022 году потери украинской армии составили 118,5 тысячи человек, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч. В 2025 году число погибших и пропавших без вести стало рекордным — 621 тысяча.

Доступ к данным ВСУ получили хакеры из группировок Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini. Уточняется, что в их распоряжение попали файлы с личными данными и фотографиями украинских военных, а также документы с описанием обстоятельств и мест их гибели или пропажи.

Ранее стало известно, что российские хакеры взломали цифровой мозг украинских военных — программу «Дельта». Она используется для управления войсками, мониторинга позиций российских военных и контроля перемещения подразделений.