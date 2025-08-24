Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:12, 24 августа 2025Силовые структуры

Следователи заинтересовались взрывом в Центральном детском магазине на Лубянке

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в ЦДМ на Лубянке
Варвара Митина (редактор)

Фото: ТАСС

В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Следователи и криминалисты столичного СК начали осматривать место происшествия. В ведомстве подтвердили смерть одного человека. Количество пострадавших уточняется.

Сначала говорилось о взрыве газового баллона, который произошел на втором этаже. Потом появилась информация о взрыве баллона с гелием на третьем этаже. ЦДМ временно приостановил работу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Центральном детском мире в Москве прогремел взрыв. Что известно о ЧП?

    В подмосковном Королеве отключили интернет

    Следователи заинтересовались взрывом в Центральном детском магазине на Лубянке

    Сырский назвал Россию исконным врагом Украины

    Лавров усомнился в хорошем сне Макрона

    Россиянам посоветовали чаще есть бананы и скумбрию ради здоровья сердца

    Собянин выразил соболезнования близким погибшего при взрыве в ЦДМ

    Зеленский наградил орденом спецпредставителя Трампа

    В Центральном детском магазине прокомментировали произошедший в здании взрыв

    Открытый огонь потушили в порту Ленобласти после утренней атаки беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости