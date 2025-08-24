Следователи заинтересовались взрывом в Центральном детском магазине на Лубянке

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в ЦДМ на Лубянке

В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Следователи и криминалисты столичного СК начали осматривать место происшествия. В ведомстве подтвердили смерть одного человека. Количество пострадавших уточняется.

Сначала говорилось о взрыве газового баллона, который произошел на втором этаже. Потом появилась информация о взрыве баллона с гелием на третьем этаже. ЦДМ временно приостановил работу.