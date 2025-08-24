Бывший СССР
Солдату ВСУ восемь месяцев не давали общаться с родными и отправили в «мясной штурм»

Родственники похищенного ТЦК украинца восемь месяцев не могли связаться с ним
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили украинца и на протяжении восьми месяцев не давали ему связаться с родными. Позднее стало известно, что он стал участником «мясного штурма» в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Как пояснил представитель силовых структур, речь идет о военнослужащем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Викторе Домино. Его похитили еще в декабре 2024 года. Родственникам после этого никакой информации не предоставили, и более полугода о его судьбе не было ничего известно.

«Только в июле сестре сообщили, что он "пропал без вести" под Юнаковкой… За восемь месяцев родственникам не дали ни единой возможности связаться с Виктором», — говорится в материале. Уточняется, что, вероятнее всего, военнослужащий погиб.

Ранее пленный из ВСУ заявил, что в малых городах Украины мужчины не выходят на улицу, потому что боятся быть мобилизованными.

