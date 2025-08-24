Норвегия потратит еще сотни миллионов долларов на поддержку Украины

Норвегия решила потратиться на приобретение систем ПВО для Украины. Об этом сообщается на сайте правительства этой страны НАТО.

Речь идет о расходах примерно в семь миллиардов норвежских крон (около 700 миллионов долларов). Средства противовоздушной обороны будут поставлены на Украину из Германии. Как заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, Осло и Берлин тесно сотрудничают в вопросах поддержки Украины.

Предполагается, что озвученные суммы будут потрачены на две системы Patriot, включая ракеты. Кроме того, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО у немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО у Kongsberg.

Осенью 2023 года сообщалось, что конфликт на Украине дал возможность Норвегии заработать на поставках газа в Европу больше 31 миллиарда долларов. Это было вызвано снижением российского импорта, которое обеспечило повышение цен на этот энергоноситель.