Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:43, 24 августа 2025Экономика

Норвегия потратит еще сотни миллионов долларов на поддержку Украины

Правительство Норвегии: На ПВО для Украины потратят почти 700 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Janis Laizans / Reuters

Норвегия решила потратиться на приобретение систем ПВО для Украины. Об этом сообщается на сайте правительства этой страны НАТО.

Речь идет о расходах примерно в семь миллиардов норвежских крон (около 700 миллионов долларов). Средства противовоздушной обороны будут поставлены на Украину из Германии. Как заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, Осло и Берлин тесно сотрудничают в вопросах поддержки Украины.

Предполагается, что озвученные суммы будут потрачены на две системы Patriot, включая ракеты. Кроме того, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО у немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО у Kongsberg.

Осенью 2023 года сообщалось, что конфликт на Украине дал возможность Норвегии заработать на поставках газа в Европу больше 31 миллиарда долларов. Это было вызвано снижением российского импорта, которое обеспечило повышение цен на этот энергоноситель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье задержали блогера Арсена Маркаряна. Он пытался сбежать из России, спрятавшись в багажнике

    Россиян предупредили об использовании мошенниками нейросетей для обмана и шантажа

    В России ответили на вопрос о повышении соцвыплат с 1 сентября

    Россиянам назвали ошибки при покупке букетов на 1 сентября

    Страна БРИКС захотела улучшить воздушное сообщение с Россией

    Спасательный вертолет потерпел крушение на пике Победы

    Россия возобновила импорт одного товара из Грузии впервые с 2023 года

    Посол России пообещал крайне жесткий ответ на любые попытки покушения на торговые суда

    Два человека пострадали при атаке дронов в Брянской области

    Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал независимого развития

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости