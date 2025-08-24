В Белом доме раскрыли объект внимания Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Вэнс: Трамп сосредотачивается на деталях, в которых расходятся Россия и Украина

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент страны Дональд Трамп старается сосредоточиться на мелких деталях, в которых сходятся и расходятся позиции России и Украины для урегулирования конфликта. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

Политик подчеркнул, что американский лидер не пытается сконцентрироваться на «каждой мелкой детали того, как все это началось три с половиной года назад». Вместо этого, подчеркнул Вэнс, Трамп пытается сосредоточить свое внимание на мелких деталях настоящего.

Вэнс также высказал мнение, что Соединенные Штаты добиваюся прогресса в урегулировании конфликта.

Ранее Джей Ди Вэнс выразил надежду, что конфликт на Украине завершится за три или шесть месяцев. Он указал, что Трамп активно занимается дипломатией для прекращения кровопролития.