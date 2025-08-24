Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:46, 24 августа 2025Бывший СССР

В Канаде оценили вероятность отправки войск на Украину

Премьер-министр Канады Карни не исключил вероятность отправки войск на Украину
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Blair Gable / Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни не исключил вероятности отправки войск страны на Украину. Об этом написало издание «Страна.ua» в официальном Telegram-канале.

Карни, находящийся в Киеве с визитом, заявил, что правительство Канады работает над условиями обеспечения гарантий безопасности на море, суше и в воздухе. В связи с этим он не исключал бы полностью вероятность того, что войска страны будут отправлены на Украину.

В то же время политик отметил, что главным гарантом безопасности по-прежнему остаются Вооруженные силы Украины (ВСУ), поэтому важно обеспечить их оснащение.

Ранее Марк Карни пообещал, что Украина получит вооружение на один миллиард долларов. По его словам, дроны, боеприпасы и бронетехника поступят в распоряжение ВСУ уже в следующем месяце. Политик заметил, что с февраля 2022 года Канада помогла подготовить 45 тысяч украинских военных, а также поздравил Украину с Днем независимости. Он подчеркнул, что более миллиона этнических украинцев считают Канаду своим домом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправится с визитом в Китай

    «Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 6:0 и вышел на первое место в РПЛ

    Лавров объяснил приезд на Аляску в свитере с надписью «СССР»

    Самолет с российскими туристами не долетел до Санкт-Петербурга

    В Канаде оценили вероятность отправки войск на Украину

    Аналитик рассказал о возможности обнулить достигнутые с РФ договоренности

    Девушка показала свое фото на паспорт и прославилась в сети

    Лавров ответил на вопрос об ударах по гражданским объектам на Украине

    Несовершеннолетний таксист-лихач устроил ДТП в российском городе и попал на видео

    Лавров назвал условие права Украины на существование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости