В Канаде оценили вероятность отправки войск на Украину

Премьер-министр Канады Карни не исключил вероятность отправки войск на Украину

Премьер-министр Канады Марк Карни не исключил вероятности отправки войск страны на Украину. Об этом написало издание «Страна.ua» в официальном Telegram-канале.

Карни, находящийся в Киеве с визитом, заявил, что правительство Канады работает над условиями обеспечения гарантий безопасности на море, суше и в воздухе. В связи с этим он не исключал бы полностью вероятность того, что войска страны будут отправлены на Украину.

В то же время политик отметил, что главным гарантом безопасности по-прежнему остаются Вооруженные силы Украины (ВСУ), поэтому важно обеспечить их оснащение.

Ранее Марк Карни пообещал, что Украина получит вооружение на один миллиард долларов. По его словам, дроны, боеприпасы и бронетехника поступят в распоряжение ВСУ уже в следующем месяце. Политик заметил, что с февраля 2022 года Канада помогла подготовить 45 тысяч украинских военных, а также поздравил Украину с Днем независимости. Он подчеркнул, что более миллиона этнических украинцев считают Канаду своим домом.