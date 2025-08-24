В НХЛ высказались о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028

Заместитель комиссара НХЛ Дэйли об участии России в КМ: Решение не принято

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028. Об этом сообщает Sport 24.

Функционер отметил, что решение пока не принято. Сроки его принятия он также не уточнил. «Оно будет зависеть от политической ситуации на тот момент», — добавил Дэйли.

Ранее Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира в январе этого года. «Пока рано говорить», — отметил он.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады. Российские хоккеисты с весны 2022-го отстранены от международных соревнований.