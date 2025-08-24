Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:2
1-й тайм
live
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:30 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Алисия Паркс
26 августа
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Анастасия Павлюченкова
Завтра
18:00 (Мск)
Даяна Ястремская
US Open (ж)
Даниил Медведев
Завтра
03:30 (Мск)
Бенжамен Бонзи
US Open (м)
Карен Хачанов
26 августа
00:00 (Мск)
Нишеш Басаваредди
US Open (м)
Фулхэм
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|2-й тур
15:22, 24 августа 2025Спорт

В НХЛ высказались о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028

Заместитель комиссара НХЛ Дэйли об участии России в КМ: Решение не принято
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028. Об этом сообщает Sport 24.

Функционер отметил, что решение пока не принято. Сроки его принятия он также не уточнил. «Оно будет зависеть от политической ситуации на тот момент», — добавил Дэйли.

Ранее Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира в январе этого года. «Пока рано говорить», — отметил он.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады. Российские хоккеисты с весны 2022-го отстранены от международных соревнований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправится с визитом в Китай

    На Западе обвинили Евросоюз в кровожадности

    Задержан четвертый участник нападения на 20-летнего футболиста под Москвой

    Россия и Украина провели новый обмен пленными

    Рогов прокомментировал появление Зеленского в черной вышиванке

    Алсу подняла ценник на свои выступления после развода с Абрамовым

    В России осудили вмешательство Евросоюза во внутренние дела Молдавии

    Хинштейн сообщил о жертвах обстрела города Рыльска

    Канадский хоккеист ЦСКА захотел получить российское гражданство

    Четверняшка родила пятерняшек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости