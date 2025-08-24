Вернувшийся из плена российский военный рассказал о своих чувствах

Вернувшийся из плена военный ВС России: Я был уверен, что обо мне не забыли

Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий рассказал, что был уверен в том, что вернется на родину. Об этом он сообщил РИА Новости.

Военный назвал понимание, что о тебе не забыли, самым лучшим чувством. Он признался, что больше всего соскучился по жене и родителям и, в первую очередь, хочет обнять свою семью. Боец добавил, что будет «надеяться на дальнейшее светлое будущее» и на то, что Россия одержит победу в конфликте.

24 августа Россия и Украины провели обмен военнопленными по формуле «146 на 146». Кроме того, Киев передал восемь жителей Курской области, которых доставят домой. Самолет с российскими военными уже приземлился в Подмосковье.