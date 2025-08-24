Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:39, 24 августа 2025Россия

Вернувшийся из плена российский военный рассказал о своих чувствах

Вернувшийся из плена военный ВС России: Я был уверен, что обо мне не забыли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий рассказал, что был уверен в том, что вернется на родину. Об этом он сообщил РИА Новости.

Военный назвал понимание, что о тебе не забыли, самым лучшим чувством. Он признался, что больше всего соскучился по жене и родителям и, в первую очередь, хочет обнять свою семью. Боец добавил, что будет «надеяться на дальнейшее светлое будущее» и на то, что Россия одержит победу в конфликте.

24 августа Россия и Украины провели обмен военнопленными по формуле «146 на 146». Кроме того, Киев передал восемь жителей Курской области, которых доставят домой. Самолет с российскими военными уже приземлился в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с возвращенными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

    ВСУ попытались атаковать Калужскую область

    Мэр американского города отказался подчиниться «тирану» после угроз Трампа ввести войска

    В США обратились к Трампу после встречи с Путиным

    В Крыму ответили на слова Зеленского об «одной семье»

    Пушилин сообщил об успешном наступлении ВС России в ДНР

    Россиянка проиграла 149-й ракетке мира на старте US Open

    Вернувшийся из плена российский военный рассказал о своих чувствах

    В США охарактеризовали конфликт на Украине словами «рискнули и проиграли»

    Эксперт по атомной энергетике прокомментировал атаку ВСУ на Курскую АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости