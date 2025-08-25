Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:10, 25 августа 2025Силовые структуры

Арестовано имущество по делу об ущербе Минобороны России на 650 миллионов рублей

СК: Арестовано имущество экс-замглавы ФГУП ГВСУ-4 Минобороны РФ Сметанюка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба Минобороны России арестовано имущество бывшего заместителя директора ФГУП Главного военного строительного управления N4 (ГВСУ-4) Ивана Сметанюка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. На его собственность общей стоимостью 143 миллиона рублей наложены обеспечительные меры для взыскания штрафа и возмещения ущерба военному ведомству по приговору.

По данным следствия, в 2019 году с компанией «Креатив» были заключены госконтракты на строительство объектов в Хабаровском крае стоимостью 650 миллионов рублей. За выполнение работ отвечал Сметанюк, который не проконтролировал исполнение подрядчиком своих обязательств. В результате контракты выполнены с существенными нарушениями.

Ранее сообщалось об аресте имущества более чем на 14 миллионов рублей у сотрудников Управления службы войск Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения будут развиваться». Президент дружественной России страны поздравил Зеленского и получил благодарность за помощь

    «Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

    Обезумевший из-за громкой музыки соседа россиянин получит до 15 лет колонии

    Секс-гуру Алекс Лесли дал прогнозы о судьбе блогера Маркаряна в тюрьме

    Москвичи пожаловались на вонь

    Сотня туристов и 15-месячный ребенок отравились обедом в четырехзвездочном отеле Европы

    Российский бизнес решил снизить расходы на сотрудников

    «Калашников» изготовит опоры для «охотников за дронами»

    Арестовано имущество по делу об ущербе Минобороны России на 650 миллионов рублей

    В МИД России прокомментировали удары по нефтепроводу «Дружба»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости