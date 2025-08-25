Арестовано имущество по делу об ущербе Минобороны России на 650 миллионов рублей

СК: Арестовано имущество экс-замглавы ФГУП ГВСУ-4 Минобороны РФ Сметанюка

В рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба Минобороны России арестовано имущество бывшего заместителя директора ФГУП Главного военного строительного управления N4 (ГВСУ-4) Ивана Сметанюка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. На его собственность общей стоимостью 143 миллиона рублей наложены обеспечительные меры для взыскания штрафа и возмещения ущерба военному ведомству по приговору.

По данным следствия, в 2019 году с компанией «Креатив» были заключены госконтракты на строительство объектов в Хабаровском крае стоимостью 650 миллионов рублей. За выполнение работ отвечал Сметанюк, который не проконтролировал исполнение подрядчиком своих обязательств. В результате контракты выполнены с существенными нарушениями.

Ранее сообщалось об аресте имущества более чем на 14 миллионов рублей у сотрудников Управления службы войск Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова.