Девушка пожаловалась на отнимающую много времени привычку парня в постели

Пользовательница Reddit пожаловалась на портале на привычку возлюбленного в постели, которая отнимает много времени. По словам 29-летней девушки, парень обожает оральный секс, но явно перегибает палку.

«Он обожает, когда я делаю ему минет. Настолько, что просит делать его чаще, чем раз в день. Я не против, но в последнее время он все время пытается затянуть процесс. И речь не про минуту или две, а про часы. Пару ночей назад это был буквально трехчасовой минет», — написала автор.

Она добавила, что ее избранник может при этом быть достаточно груб в попытках продвинуть свой половой член как можно глубже, что провоцирует рвотный рефлекс. При этом даже после того, как девушку стошнит, он не останавливается и пытается продолжить начатое.

«Кроме того, через 30 минут после того, как мы остановились, а меня снова вырвало в ванной, он с серьезным лицом спросил, могу ли я сделать ему еще один минет, потому что он еще не кончил. Это меня озадачило и показалось мне крайне нетактичным. Я отказала, после чего он провел остаток вечера в печали», — рассказала девушка.

Другие пользователи в комментариях подтвердили мнение автора о том, что оральную стимуляцию такой продолжительности сложно назвать нормальным явлением. По их мнению, поведение бойфренда свидетельствует о его абьюзивном отношении, а потому многие предложили девушке разорвать союз, длящийся лишь несколько месяцев.

Ранее другая пользовательница Reddit спросила у других посетителей портала, не перешла ли она черту, попросив мужа принять душ перед тем, как сделать ему минет. Ее интимная история рассмешила комментаторов.