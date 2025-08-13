Интимная просьба девушки к мужу рассмешила пользователей

Пользовательница Reddit с ником Brief-Composer-4630 спросила у других посетителей портала, не перешла ли она черту, попросив мужа принять душ перед тем, как сделать ему минет. Ее интимная история рассмешила юзеров.

«Он принимает душ утром. Но сексом мы занимаемся по вечерам. Он выгуливал собаку после работы, и, поскольку я знала, что он хочет получить минет, я попросила его принять душ. Он в шутку спросил: "К чему это? Раньше ты делала мне минет после совместной ночи в баре и никакой душ не требовался". Он прав, но это было давно, когда мы были молодыми и пьяными. Я просто сказала ему, что мне приятнее, когда он чистый», — раскрыла детали разговора с супругом автор.

Девушка спросила у других пользователей, не считают ли они ее поведение неразумным. Большая часть мужской аудитории портала вообще не поняла, в чем проблема. «Если моя жена скажет: "Я хочу сделать тебе минет. Пожалуйста, прими душ", единственное, что она услышит в ответ, будет слово "хорошо"», — написал автор одного из наиболее популярных комментариев.

«Я бы оставил после себя разве что дыру в гипсокартоне и звук включающейся воды», — пошутил другой. «Когда моя жена говорит мне это, то спустя три минуты она просто удивляется, как я справился так быстро. А мне даже плевать на температуру — я просто включаю воду, раздеваюсь, беру мыло и пытаюсь справиться как можно оперативнее», — добавил еще один пользователь.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о последствиях орального секса со своим мужем. Другие посетители портала предположили, что женщина случайно нанесла себе травму.