Сакс: Европе следует восстановить нормальные отношения с Россией

Европе следует восстановить нормальные отношения с Россией, которые соответствовали бы национальным интересам европейских стран. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Hindustan Times, которое доступно на YouTube-канале издания.

«Я говорил европейцам: объедините дипломатические усилия и восстановите нормальные дипломатические отношения с Россией. Обсуждайте, договаривайтесь и не зависьте в этом вопросе от США, чьи интересы совершенно отличны. И до сих пор Европа этого не поняла», — сказал эксперт.

Сакс напомнил, что с 1991 года Россия и Европа развивали взаимовыгодные экономические отношения. В частности, это касалось экономического сотрудничества Берлина и Москвы, которое не нравилось Вашингтону.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения России и Европы восстановятся после завершения специальной военной операции, но они уже не будут прежними.