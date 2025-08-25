Канада отправит войска на Украину при одном условии

Глава Минобороны Макгинти: Канада направит войска на Украину после конфликта

Канада готова направить свои войска на Украину после окончания конфликта. Об этом заявил министр обороны страны Дэвид Макгинти, передает Bloomberg.

По его словам, у Канады есть ресурсы для отправки военных, несмотря на опасения, что силы страны уже серьезно истощены.

«Я уверен в оперативных возможностях Вооруженных сил Канады», — отметил глава Минобороны.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни пообещал, что Украина получит вооружение на 1 миллиард долларов. «Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда будет направлено на усиление вашего арсенала путем поставок дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце», — подчеркнул политик.