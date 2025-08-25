Культура
13:59, 25 августа 2025Культура

Лепс пообещал устроить «свадьбу десятилетия» с 19-летней невестой

Певец Григорий Лепс пообещал устроить свадьбу десятилетия с Авророй Кибой
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Народный артист России Григорий Лепс рассказал о готовящейся свадьбе с 19-летней избранницей Авророй Кибой. Музыканта цитирует Telegram-канал StarHit.

Лепс опроверг слухи о том, что тайно расписался с возлюбленной, и пообещал сделать это мероприятие публичным.

«Мы назовем это свадьбой десятилетия. Свадьба века — это слишком. Не потянем», — заявил Лепс. 63-летний артист уточнил, что до статуса самого пышного торжества столетия ему не хватает «миллионов триста».

Ранее Киба призналась, что устала от Лондона, в котором проводила много времени из-за учебы в университете. Возлюбленная Лепса рассказала, что решила вернуться в Москву из-за тоски по семье и Родине.

