Лепс пообещал устроить «свадьбу десятилетия» с 19-летней невестой

Певец Григорий Лепс пообещал устроить свадьбу десятилетия с Авророй Кибой

Народный артист России Григорий Лепс рассказал о готовящейся свадьбе с 19-летней избранницей Авророй Кибой. Музыканта цитирует Telegram-канал StarHit.

Лепс опроверг слухи о том, что тайно расписался с возлюбленной, и пообещал сделать это мероприятие публичным.

«Мы назовем это свадьбой десятилетия. Свадьба века — это слишком. Не потянем», — заявил Лепс. 63-летний артист уточнил, что до статуса самого пышного торжества столетия ему не хватает «миллионов триста».

Ранее Киба призналась, что устала от Лондона, в котором проводила много времени из-за учебы в университете. Возлюбленная Лепса рассказала, что решила вернуться в Москву из-за тоски по семье и Родине.