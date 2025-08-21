Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:30, 21 августа 2025Культура

Невеста Лепса заявила об усталости от Лондона и тоске по России

Невеста Лепса Аврора Киба призналась, что устала от Лондона и скучает по России
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба призналась, что устала от Лондона, в котором проводила много времени из-за учебы в университете. Об это она сообщила своим подписчикам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя возлюбленная народного артиста России рассказала, что решила вернуться к близким в Москву из-за тоски по родине.

«Я устала от Лондона. Все-таки Москва — мой родной город, здесь моя семья. И Григорий Викторович в том числе», — заявила девушка.

Также невеста 63-летнего Лепса сообщила, что сейчас раздумывает над планами на ближайшее будущее. «Может быть, попробую себя в роли актрисы», — предположила Киба.

Ранее Киба рассказала о планах жить за счет артиста после свадьбы. Девушка певца отметила, что тот делает ей дорогие подарки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска сбросили на объекты ВСУ трехтонную авиабомбу

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Появились подробности о введении новых программ в российских автошколах

    Банк России сообщил о замедлении инфляции в большинстве регионов страны

    Подробности работы «моста Трампа» раскрыли

    В России ответили на согласие офиса Зеленского с фактической потерей территорий

    В российском городе коммунисты возмутились Лениным в кустах

    Постсоветского лидера предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Канадский хоккеист оценил жизнь в России

    Раскрыты подробности задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости