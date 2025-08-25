Из жизни
13:08, 25 августа 2025Из жизни

Маленькие дети повисли на краю балкона на высоте 13-го этажа

В Китае ребенок повис на высоте 13-го этажа с болтающимися в воздухе ногами
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Newsflare

В китайской провинции Гуйчжоу двое маленьких детей повисли на краю балкона в многоэтажном доме. Об этом сообщает Newsflare.

Соседи заметили детей на высоте 13-го этажа. Мальчики находились с внешней стороны бортика балкона и пытались забраться обратно. Один из них вцепился в перила и повис на руках, а его ноги болтались в воздухе.

Один из очевидцев сразу же связался с управляющей компанией дома. Через несколько минут на балконе появились родители и охранники. Они увели детей в квартиру.

Как выяснилось, отца мальчиков в тот момент не было дома. Они воспользовались тем, что остались без присмотра, и выбрались на балкон.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме курьер поймал упавшую с балкона 12-го этажа двухлетнюю девочку. Это спасло ей жизнь.

