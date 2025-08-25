Министр иностранных дел Австрии вышла в свет в украинском наряде

Министр иностранных дел Австрии Майнль-Райзингер вышла в свет в вышиванке

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер вышла в свет в традиционном украинском наряде. Снимок она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Глава МИД Австрии поделилась снимком, на котором она запечатлена в вышиванке. «Мы твердо стоим на стороне украинского народа», — подписала политик публикацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский надел пиджак перед встречей с европейскими лидерами, но проигнорировал дресс-код, пообщавшись в базовой футболке со спецпосланником президента США Китом Келлогом в отеле Hay-Adams в Вашингтоне — через дорогу от Белого дома. До этого украинские чиновники заявляли, что украинский лидер появится на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в пиджаке.