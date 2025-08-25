Экономика
19:27, 25 августа 2025Экономика

Москвичам назвали срок потепления

Синоптик Позднякова: Потепление придет в Москву 30-31 августа
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

К концу недели в Москву придет потепление. Об этом «Известиям» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В течение рабочей недели, с 25 по 29 августа, в столице будет прохладно — температура продолжит отставать от климатической нормы на 3-4 градуса. Однако к выходным погодная обстановка изменится в лучшую сторону, обрадовала москвичей Позднякова. В пятницу, 29 августа, воздух прогреется до плюс 24 градусов. В последние дни уходящего августа, 30-31-го числа, по прогнозам синоптика, Москва окажется в теплом секторе Атлантического циклона. Вихрь принесет в мегаполис настоящий всплеск тепла: столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 25-27 градусов. В ночные часы температура составит 10-15 градусов тепла. «Эти дни могут стать одними из самых теплых в нынешнем августе», — рассказала Позднякова.

Дожди разной интенсивности будут идти на протяжении всей недели. Больше всего осадков выпадет во вторник, 26 августа. Суббота также не обойдется без осадков, но дожди будут кратковременными и не украдут тепло.

Продолжительного бабьего лета в сентябре не предвидится. По сведениям метеорологов, первый осенний месяц будет достаточно холодным. Периоды потепления возможны, но надолго они не затянутся.

