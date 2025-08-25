Россия
Новая попытка прорыва ВСУ в Курскую область попала на видео

Уничтожение техники ВСУ под Теткино в Курской области попало на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Новая попытка прорыва ВСУ в Курскую область попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».

На кадрах видно украинскую военную машину на гусеничном ходу. Ее поражает FPV-дрон. Запись обрывается, что свидетельствует о попадании беспилотника в цель.

По данным канала, попавший на видео эпизод произошел неподалеку от Теткино — российского приграничного населенного пункта в Курской области. Противник не оставляет попыток вернуться в регион, отмечает автор публикации.

Ранее украинские войска атаковали Курскую атомную электростанцию. Над ее территорией был сбит беспилотник. Врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал попытку удара по АЭС признаком агонии ВСУ.

