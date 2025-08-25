Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:29, 25 августа 2025Забота о себе

Объяснены причины высокого уровня холестерина у придерживающихся принципов ЗОЖ людей

Врач Рохас: Уровень холестерина при правильном питании повышается из-за генетики
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anciens Huang / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что у людей, придерживающихся принципов ЗОЖ, тоже может быть высокий уровень холестерина в крови. В беседе с изданием 20minutos он объяснил причины плохих анализов при правильном питании.

«Гиперхолестеринемия не всегда ассоциируется с неправильным питанием и неполноценным рационом. Организм человека использует сложные и многогранные механизмы для регуляции уровня холестерина, а питание — лишь один из факторов», — рассказал врач.

Материалы по теме:
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

По его словам, системное воспаление в организме и углеводный обмен — те факторы, которые играют такую же или даже более важную роль в повышении уровня холестерина, нежели питание. Кроме того, у некоторых людей есть генетическое заболевание, препятствующее регуляции уровня этого вещества в крови. Также этот показатель повышается из-за рациона, богатого не вредными жирами, а сахаром, рафинированной мукой и ультраобработанными продуктами.

Ранее кардиолог Юлия Маршинцева заявила, что повышенный уровень холестерина можно определить по одному внешнему признаку. По ее словам, холестерин может откладываться в виде светлых шариков. Чаще всего они появляются вокруг глаз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

    Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

    Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

    В России потребовали запретить песни Бьянки

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    «КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

    В России оценили влияние нового пакета помощи Украине на ситуацию в зоне СВО

    Россияне вместе с китайцами за 20 минут установили новый рекорд страны

    Рассекречен новый сервис Apple

    Названы вероятные темы новой встречи чиновников США и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости