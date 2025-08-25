Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:54, 25 августа 2025Силовые структуры

Один из самых известных преступников современной России попросился на СВО

«Ъ»: Осужденный на пожизненный срок лидер банды киллеров Джако попросился на СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Экс-лидер группировки киллеров Аслан Гагиев (Джако), который счиитается одним из самых известных преступников в современной России и был осужден за свои преступления на пожизненный срок, попросил отправить его в зону специальной военной операции (СВО). О соответствующем заявлении заключенного рассказало издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

В настоящее время Джако отбывает наказание в ИК-1 «Мордовская зона», куда он попал в 2023 году. Ранее не было официально зафиксировано ни одного случая заключения контракта с пожизненно осужденным. Но, по данным издания, Гагиев имеет шанс попасть в зону боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    Один из самых известных преступников современной России попросился на СВО

    Алаудинов рассказал о поведении украинских военных у Красноармейска

    Россиянка рассказала о попытке пронести заминированную икону

    Бритни Спирс опубликовала обнаженное фото

    В Бразилии заявили о желании сотрудничать с Россией вопреки угрозам со стороны США

    Иранский чиновник обвинил Россию в помощи Израилю

    В Германии раскрыли мотивацию Украины для атаки на Курскую АЭС

    Оскорбившего защитников Отечества блогера Маркаряна арестовали

    Российская теннисистка Павлюченкова обыграла украинку в первом круге US Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости