Силовые структуры
13:32, 25 августа 2025

Отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка попала в ВСУ

Прокуратура ДНР передала в суд дело итальянки Шифф о наемничестве в ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @giuliajschiff

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 26-летней наемницы из Италии Джулии Жасмин Шифф, воевавшей в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
 
Итальянку заочно обвиняют по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Она объявлена в международный розыск. Дело направлено в Верховный суд ДНР, который в заочном режиме рассмотрит материалы по существу.

По версии следствия, в марте 2022 года Шифф, со скандалом отчисленная из училища военно-воздушных сил «за профессиональную и военную непригодность», прибыла на территорию Украины и вступила в Интернациональный легион Сухопутных войск ВСУ. После военной подготовки она участвовала в боевых действиях, за что получила вознаграждение, размер которого эквивалентен 540 тысячам рублей. Она также обучала новобранцев навигации, картографии и радиосвязи.

Ранее экс-наемник из Польши Кшиштоф Флачек сообщил, что ВСУ принимают в свои ряды множество наемников из Колумбии и Бразилии.

