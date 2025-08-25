Сражавшийся на стороне ВСУ поляк рассказал о множестве наемников из двух стран

Экс-наемник Флачек сообщил, что ВСУ берут много наемников из Колумбии и Бразилии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают в свои ряды множество наемников из Колумбии и Бразилии. Об этом РИА Новости сообщил экс-наемник из Польши Кшиштоф Флачек.

В настоящее время Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из бывших военнослужащих ВСУ, которые ведут борьбу с украинскими властями.

«Большинство были из Колумбии, было много людей из Бразилии. И кроме того, там были один или два человека из Германии, Англии, Норвегии. Я из Польши», — рассказал собеседник агентства, добавив, что ВСУ также принимали наемников с Тайваня и из Хорватии.

Ранее сообщалось, что любовь к украинке стала причиной для бывшего наемника ВСУ Кшиштофа Флачека воевать на стороне Киева. Он отметил, что сейчас считает это не самым мудрым решением.