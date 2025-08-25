Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:50, 25 августа 2025Бывший СССР

Сражавшийся на стороне ВСУ поляк рассказал о множестве наемников из двух стран

Экс-наемник Флачек сообщил, что ВСУ берут много наемников из Колумбии и Бразилии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают в свои ряды множество наемников из Колумбии и Бразилии. Об этом РИА Новости сообщил экс-наемник из Польши Кшиштоф Флачек.

В настоящее время Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из бывших военнослужащих ВСУ, которые ведут борьбу с украинскими властями.

«Большинство были из Колумбии, было много людей из Бразилии. И кроме того, там были один или два человека из Германии, Англии, Норвегии. Я из Польши», — рассказал собеседник агентства, добавив, что ВСУ также принимали наемников с Тайваня и из Хорватии.

Ранее сообщалось, что любовь к украинке стала причиной для бывшего наемника ВСУ Кшиштофа Флачека воевать на стороне Киева. Он отметил, что сейчас считает это не самым мудрым решением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Каким-то образом пошли к Тихому океану». Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми. Их искали в тумане более 30 спасателей

    Россиянам рассказали о новых правилах в сфере труда и расчетов с сентября

    В России фейерверк попал в толпу людей на празднике

    В Китае сообщили о неожиданном ударе России и КНР по США

    Один из членов ОПГ по хищению средств бойцов СВО дал показания

    Загитова показала фигуру в купальнике на пляже

    Популярная модель случайно оголила грудь на камеру

    Сражавшийся на стороне ВСУ поляк рассказал о множестве наемников из двух стран

    Адвокат назвала способы повысить алименты на ребенка

    Школьница стала сутенершей и вовлекла в проституцию своих одноклассниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости